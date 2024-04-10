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Министр обороны с проверкой посетил один из районов учений Вооружённых Сил Беларуси

10 апреля 2024 06:27
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Бригадное тактическое учение с боевой стрельбой проходит в рамках комплексной проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры продолжаются на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях.

Район выполнения задач подразделениями 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады посетил министр обороны.

Министр обороны с проверкой посетил один из районов учений Вооружённых Сил Беларуси-1

Товарищ министр обороны, находимся в районе сосредоточения!

Министр обороны с проверкой посетил один из районов учений Вооружённых Сил Беларуси-4

Виктор Хренин ознакомился с условиями жизни и быта военнослужащих, а также пообщался с запасниками. Министру доложили о состоянии снятой с хранения техники. Этот этап станет ключевым в проверке боеготовности. По его результатам оценят способность действовать в различных условиях: отражение наступления, уничтожение незаконных вооруженных формирований и ДРГ, нанесение огневого поражения передовым отрядам противника.

# Военные учения # общество # Виктор Хренин

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