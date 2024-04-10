Министр обороны с проверкой посетил один из районов учений Вооружённых Сил Беларуси

Бригадное тактическое учение с боевой стрельбой проходит в рамках комплексной проверки готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры продолжаются на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях.

Виктор Хренин ознакомился с условиями жизни и быта военнослужащих, а также пообщался с запасниками. Министру доложили о состоянии снятой с хранения техники. Этот этап станет ключевым в проверке боеготовности. По его результатам оценят способность действовать в различных условиях: отражение наступления, уничтожение незаконных вооруженных формирований и ДРГ, нанесение огневого поражения передовым отрядам противника.