Март 2024-го стал самым тёплым за всю историю наблюдений в мире

В 2024 году март стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Температура оказалась выше средней почти на градус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024 году март стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Температура оказалась выше средней почти на градус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих регионах Северного полушария наблюдались тепловые волны. В некоторых регионах Германии и Нидерландов показатели превысили отметку в 30 градусов. Засуха, вызванная изменением климата в регионе тропических лесов Амазонки, спровоцировала рекордное количество лесных пожаров в Венесуэле, а в Южной Африке уничтожила посевы.