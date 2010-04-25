Впервые за 14 лет преступника в США расстреляют

Приговоренный к смертной казни американец Ронни Ли Гарднер будет расстрелян. Об этом методе казни попросил он сам, сообщает CNN. Это будет первый расстрел в США за последние 14 лет.

Приказ о приведении приговора в исполнение подписал 23 апреля судья из Юты Робин Риз. Перед подписанием он еще раз спросил у преступника, какой из способов казни он выбирает.

В США расстрел, приводящийся в исполнение командой из пяти человек, используется крайне редко. Последний раз таким образом казнили Джона Элберта Тейлора в 1996 году. Тейлор был казнен за изнасилование и убийство 11-летней девочки.

Гарднер, который был приговорен за убийство адвоката при попытке побега из зала суда в 1985 году, будет казнен 18 июня 2010 года. Тем не менее, юрист Гарднера уже подал апелляцию с просьбой перенести исполнение наказания.

Самым известным расстрелом в истории США стала казнь Гарри Гилмора в 1977 году. Когда его спросили о последних словах перед тем, как расстрельная команда открыла огонь, он сказал «давайте приступим». Его казнь вдохновила писателя Нормана Мэйлера на роман «Песня палача», отмечает Lenta.ru.