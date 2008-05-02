Впервые в парадном строю 9 Мая проследует 12 автомобилей УАЗ

Их пассажирами станут самые почетные участники праздничной колонны-ветераны.Вместе с участниками Великой Отечественной войны в шествии по традиции примет участие глава государства, а также представители трудовых коллективов и общественных организаций. Предполагается участие 6 тысяч человек в парадном строю.



Масштабные концерты пройдут сразу на двух площадках - у Национальной библиотеки и Дворца спорта. Кульминацией праздника станет праздничный салют. На 10 минут столица озарится 30 праздничными залпами в шести точках города - у стелы "Минск - город-герой", на улицах Матусевича, Горецкого и Пономаренко, в парке 900-летия Минска, у Национальной библиотеки и в военном городке Уручье. Организаторы подготовили самые эксклюзивные виды пиротехники. По традиции в этот святой для всех белорусов день салюты прозвучат и во всех областных городах.