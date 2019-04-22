Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Нас беспокоит состояние наших архитектурных памятников, насколько они у нас хорошо защищены? Продумана ли у нас система защиты?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

Любые объекты с массовым пребыванием людей всегда на особом контроле. И постоянно мы их и проверяем, и посещаем, и даём рекомендации собственникам, управляющим. Таких сложных, проблемных систем, разумеется, нет. Уходит наш инспектор и дальше уже зависит от того человека, который там всем руководит. Если он решает: «Ничего страшного, я буду складировать старый мусор в подвале – это уже потенциальный риск». Если он решает: «Ничего страшного, сигнализация не срабатывает, я е` отключу». Когда проводятся те или иные ремонтные работы – это колоссальный фактор риска и вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. А дальше самое важное – своевременное обнаружение пожара и, соответственно, соответствующий сигнал в МЧС.