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Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?

22 апреля 2019 11:20
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Нас беспокоит состояние наших архитектурных памятников, насколько они у нас хорошо защищены? Продумана ли у нас система защиты?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Любые объекты с массовым пребыванием людей всегда на особом контроле. И постоянно мы их и проверяем, и посещаем, и даём рекомендации собственникам, управляющим. Таких сложных, проблемных систем, разумеется, нет. Уходит наш инспектор и дальше уже зависит от того человека, который там всем руководит. Если он решает: «Ничего страшного, я буду складировать старый мусор в подвале – это уже потенциальный риск». Если он решает: «Ничего страшного, сигнализация не срабатывает, я е` отключу». Когда проводятся те или иные ремонтные работы – это колоссальный фактор риска и вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. А дальше самое важное – своевременное обнаружение пожара и, соответственно, соответствующий сигнал в МЧС.

Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?-1

Поскольку много лет назад был пожар в Несвижском замке – это были сложнейшие условия и мороз был очень сильный, когда работали мои коллеги. Но прошло минимум 4 часа между временем, когда возник пожар, и когда сообщение поступило в МЧС. Площадь была 500 квадратных метров и нужен был подвиг. Если бы сразу поступило сообщение... Это был такой проходящий эпизод сводки, о котором сейчас никто бы не вспомнил.

МЧС: «Одна маленькая занавесочка может убить всех, кто находится в комнате»

Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?-4

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Фотофакт

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