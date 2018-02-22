Воспоминания «афганца»: «Едешь в УАЗике с аппаратурой сверхсекретной, документами. Если что – взорвать всё, в том числе, себя»

Новости Беларуси. Михаил Иванович Щерба – воин-интернационалист со стажем, рассказали в программе «Центральный регион» . Три года отслужил на Кубе, обеспечивая секретную связь Фиделя Кастро с руководством СССР, а после был Афганистан. Михаил Щерба, воин-интернационалист: Мы обеспечивали связью войска 40-ой армии, аппарат главного военного советника. Все точки, которые мы обслуживали, работали все успешно. Передавали нам своевременно информацию.

Мне пришлось и перемещаться по Кабулу, по 6 точкам. Летать на «вертушках». Доставлять документы.

А что такое секретные документы?

Когда едешь в УАЗике и у тебя сзади находится аппаратура сверхсекретная, ключевые документы. И сидишь, как я вот сейчас сижу – подо мной… Не сдаться. А, если сдаёшься, взорвать всё, уничтожить, в том числе, и себя. Так каждый день.