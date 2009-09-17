Волонтеры БРСМ работают в Студенческой деревне

Стройотряд молодежного объединения сегодня благоустраивал первое общежитие комплекса.

Около тридцати добровольцев из БНТУ вооружились ведрами, лопатами и метлами. Весь день ребята наводили порядок в новостройке: выполняли мелкие отделочные работы, выносили мусор.

Этот волонтерский субботник - первый и, возможно, не последний. Он организован в помощь строителям, ведь рабочие должны сдать общежитие к декабрю. А в 2010 году в студенческой деревне появятся первые новоселы.

- Сегодня проходит первый волонтерский субботник в Студенческой деревне. Но мы планируем к сдаче объекта, то есть до декабря, провести серию таких мероприятий. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ребята как можно быстрее смогли здесь жить, -сообщила Варвара Александрович, секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.