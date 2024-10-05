Неравнодушные минчане вышли на субботник во Фрунзенском районе

Жители Фрунзенского района присоединились к марафону чистоты. Работники ЖКХ, неравнодушные минчане, представители общественных организаций, всего около 40 человек взялись за грабли и метлы, чтобы навести порядок во дворах и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С удовольствием родителям помогали юные белорусы. Для ребят традиционно на субботниках устраивают различные интерактивы. 5 октября программу подготовили сотрудники МЧС. Они продемонстрировали пожарную спецтехнику и ее возможности.

Вышли на субботник и представители 4-й городской детской поликлиники. Они рассказали самым маленьким участникам акции о правилах оказания первой помощи и вакцинации, а также провели зарядку.

Дарина Павлович: Мне понравилась зарядка, как делали разные упражнения и как рассказывали о здоровом образе жизни.

Анна Артюшевская: Мы здесь живем, и приятно ходить, смотреть, как здесь красиво, что все сделано чисто, твоими руками, руками соседей. В конце концов, это наш дом. Поэтому я думаю, что это дело каждого, даже личное, убрать за собой, чтобы жить комфортно и красиво.

Жанна Грамович, начальник отдела по социальным вопросам ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Очень важно нам личным примером показывать нашему младшему поколению, начиная с малого возраста. Как важно вести здоровый образ жизни, любить чистоту в наших домах, в наших дворах. Только вместе мы сможем сделать наши дворы чистыми, нашу страну и наш город ухоженным.

Осенние субботники уже стали важной традицией для белорусов. Это наш вклад в чистоту городов и страны и охрану окружающей среды.