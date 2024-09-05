ПВО уничтожен беспилотник в воздушном пространстве Беларуси

Срочное сообщение Министерства обороны. Минувшей ночью был зафиксирован факт нарушения государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военнослужащие незамедлительно отреагировали на вторжение.

Сергей Фролов, начальник главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:

Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены. По данному факту проводится проверка.

Все обстоятельства инцидента будут расследованы. Мы следим за развитием ситуации.