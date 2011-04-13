Водителей просят не ездить по проспекту Независимости

Станция «Купаловская» второй линии метро уже открыта. Московская линия подземки пока закрыта. На месте происшествия — станции Октябрьской — еще идут технические работы. На это время дополнительно на улицы столицы вышли сотни автобусов, троллейбусов и трамваев. И сегодня их количество возросло. Дополнительно на маршруты вышли автобусы № 100 и 33. Дорожные инспекторы просят водителей воздержаться от поездок по проспекту Независимости во избежание пробок.