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Водителей просят не ездить по проспекту Независимости

13 апреля 2011 11:15
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Станция «Купаловская» второй линии метро уже открыта. Московская линия подземки пока закрыта. На месте происшествия — станции Октябрьской — еще идут технические работы. На это время дополнительно на улицы столицы вышли сотни автобусов, троллейбусов и трамваев. И сегодня их количество возросло. Дополнительно на маршруты вышли автобусы № 100 и 33. Дорожные инспекторы просят водителей воздержаться от поездок по проспекту Независимости во избежание пробок.
# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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