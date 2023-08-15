«Вместе ремонтируем, вместе работаем – получается результат». В хозяйстве «Кухчицы» поздравили 4-тысячников

Новости Беларуси. Аграрии Минской области уже убрали 80 % площадей, засеянных зерновыми. Намолот перешагнул миллионную отметку. А урожайность составляет 40 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В некоторых сельхозпредприятиях полевые работы уже на финишной прямой. Есть и безусловные лидеры страды.

Так, в хозяйстве «Кухчицы» поздравляли комбайнеров, которые намолотили 4 тысячи тонн нового урожая. Это Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Несмотря на капризы погоды, слаженная работа тандема позволила достичь высоких результатов.

Сергей Янучок, комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Техника ведется себя хорошо, в осенние дни не подводит, работает отлично.

Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:

С Сергеем уже 21-й год: он комбайнером, я – помощником. Не разменные, вместе работаем. Вместе ремонтируем, вместе работаем – получается результат.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Уборочная Минской области вышла на финишную прямую. Сегодня мы преодолеем процент уборки свыше 80. Председатель облисполкома поставил задачу в течение недели массовые уборочные работы на зерне завершить, поэтому в области уже начата переброска техники с других регионов. Шесть районов уже сегодня, где у нас уборка свыше 90 %, отправляют технику в другие регионы, где она поменьше.