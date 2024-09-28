Вместе против фейков! В Минске подвели итоги первого форума блогеров

Люди с телефонами сегодня везде. Те, кто популярен в интернете, имеют большое влияние на аудиторию. Потому важно, чтобы их интересы совпадали с государственными. 28 сентября в Минске подвели итоги первого в истории страны форума блогеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней контент-мейкеры из Беларуси, России и Латвии обсуждали тонкости работы в современном медиапространстве и обменивались опытом. Передаем телевизионную эстафету создателям рилсов.

Вместе собрались те, кто пишут и снимают о политике, работе или родном городе. В потоке информации важно помнить о героическом прошлом предков. Память воинов, отдавших свои жизни за мирное небо над Беларусью, блогеры почтили сразу в нескольких мемориальных комплексах. Цветы легли и к монументу в Тростенце.

Возможности интернета позволяют говорить с огромным количеством людей. В этом практически нет препятствий – блогеров слышат не только у нас. Их контент путешествует в сетях по всей планете. Тогда как каналы многих белорусских СМИ блокируют за рубежом, перекрыть такой источник, как блог, там непросто. Можно ограничить доступ к десяткам каналов, но голос сотен заглушить не получится.

Константин Придыбайло, блогер, специальный корреспондент телеканала RT:

Каждый из нас – блогер. У каждого есть телефон, в нем есть мессенджеры разные, и мы обмениваемся информацией. Это уже такой микроблогинг. От каждого из нас, от того мнения, от каждого слова, буквы зависит, что будет происходить рядом с нами. То, как мы повлияем на других людей. А блогеры – это люди, которые имеют авторитет у тысячи, миллионов людей. И когда они что-то говорят, их подписчики зачастую не перепроверяют.

Первый форум блогеров завершили презентацией медиа-проектов. Участники увезут домой не только полезный опыт, но и новые креативные идеи. Многие рассчитывают вернуться на диалоговую площадку уже в 2025 году.