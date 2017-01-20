Владимир Макей: белорусскую историю присваивают себе многие другие государства

Новости Беларуси. Белорусскую историю присваивают себе многие другие государства. Об этом заявил 20 января глава МИД Беларуси. Владимир Макей отметил, что белорусы должны сделать так, чтобы история наша была объективная, а народ видел, что мы являемся государством с большими давними традициями.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Нашу историю, белорусскую историю, присваивают себе многие другие государства. И, например, я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Дамейко в Чили и Тадеуша Костюшка – в Соединенных Штатах воспринимают как представителей другого государства. Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно. Чтобы видели, что наши корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться.

20 января в Минске по адресу, где размещалось в 1919 году первое внешнеполитическое учреждение страны, открыли мемориальную доску. Тогда дипломаты занимались не только внешнеполитическими, но и внешнеэкономическими вопросами. Сейчас в этом здании находится посольство Швеции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.