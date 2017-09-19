Витаутас Кратулис: «Все машины, аппаратура любая искажает вкус кофе»

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:

Если Вы хотите попробовать кофе – так, как мы на конкурсах пробуем кофе: нет никаких промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода. Всё. Все машины, аппаратура любая искажает вкус кофе по-своему.

Если ты хочешь распознавать вкус кофе, ты должен его попробовать без ничего.

Кофе и горячая вода.