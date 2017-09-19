Витаутас Кратулис о кофе: «Нормальное потребление, без эксцессов – 3 чашки в день»

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Давайте возьмём простого человека, не являющегося гурманом и знатоком кофе. Человек следит за своим здоровьем, пытается выбирать правильные продукты – здоровый образ жизни, правильное питание, но, естественно, позволяет себе какие-то слабости. Вот в жизни этого человека, какое место должен играть кофе? Сколько его должно быть? Какой это должен быть кофе? Если человек не является гурманом, и у него каких-то нет завышенных требований.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:

Такое нормальное потребление, без никаких эксцессов – считается, грубо, 3 чашки в день. И есть немало студий, в которых доказывается, что 1, даже 2 чашки в день для беременной женщины – абсолютно ничего.