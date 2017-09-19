Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Возможно ли получить хорошую чашку кофе по небольшой цене? Или, всё-таки, цена – это не только бренд, а ещё какое-то качество очень особенное?

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:

Маленькая цена для кофе – это явный минус.

Значит, уже всем плохо: уже фермеру не заплатили.

Сейчас уже не те времена, когда можно где-то там войти в джунгли и найти великолепнейший кофе, и его собрать, никому ничего не заплатить и привезти сюда, и за копейки продать. Кофе должен стоить сколько-то.