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Витаутас Кратулис: «Маленькая цена для кофе – это явный минус»

19 сентября 2017 18:26
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Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Возможно ли получить хорошую чашку кофе по небольшой цене? Или, всё-таки, цена – это не только бренд, а ещё какое-то качество очень особенное?

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Маленькая цена для кофе – это явный минус.

Значит, уже всем плохо: уже фермеру не заплатили.

Сейчас уже не те времена, когда можно где-то там войти в джунгли и найти великолепнейший кофе, и его собрать, никому ничего не заплатить и привезти сюда, и за копейки продать. Кофе должен стоить сколько-то. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

# общество # Продукты питания # Витаутас Кратулис

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