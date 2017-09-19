Судья Cup of Excellence: «Кофе – если он свежий – приносит только пользу для человека»

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:

Я считаю, что кофе – если он свежий – он только приносит пользу для человека. И нет ни одного, наверное, вредного напитка или вредного продукта лично для меня. Может быть, для кого-то есть – сейчас веганы разные появляются – пожалуйста.

Я думаю, что само потребление, перепотребление – вот это вред.

Вот это – проблема. Сама вот культура потребления должна быть и тогда можно потреблять всё.