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Судья Cup of Excellence: «Кофе – если он свежий – приносит только пользу для человека»

19 сентября 2017 18:25
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Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Я считаю, что кофе – если он свежий – он только приносит пользу для человека. И нет ни одного, наверное, вредного напитка или вредного продукта лично для меня. Может быть, для кого-то есть – сейчас веганы разные появляются – пожалуйста.

Я думаю, что само потребление, перепотребление – вот это вред.

Вот это – проблема. Сама вот культура потребления должна быть и тогда можно потреблять всё. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

# общество # Здоровое питание # Витаутас Кратулис

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