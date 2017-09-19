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Витаутас Кратулис: «Эспрессо – это не кофе. Это – сироп»

19 сентября 2017 18:26
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Витаутас Кратулис, кофейный сомелье, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Витаутас Кратулис, кофейный сомелье:
Есть такая студия, которая говорит следующее: «В фильтровом кофе больше кофеина, а те, кто пили эспрессо-кофе, получили  больше удовольствия». Надо нам с Вами понимать одну вещь: эспрессо – это не кофе. Это – сироп кофейный.

Это – эссенция кофе.

Это – нечто разное, чем кофе. Вы, когда пробуете эспрессо, у Вас все рецепторы просто гудят от того, что такой сильный вкус. 

Витаутас Кратулис: «Хотите попробовать кофе? Нет промежуточных вещей, есть кофе и горячая вода»

# общество # Рецепты # Витаутас Кратулис

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