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Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр

22 июня 2017 08:23
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Лето всегда насыщенно культурной программой: выставки, спектакли, кино и, конечно, фестивали под открытым небом. Оттого самое время перевоплотиться в девушку с картины и покружиться в платье Наташи Ростовой! Но всему своя мера. Изучаем культурный дресс-код вместе!

Вероника, думаю, вы со мной согласитесь, что приходить в художественный музей – храм искусства – лучше всего в классике или милом ретро. Удобные джинсы и кеды стоит оставить для пикников. Но выглядеть строго, ведь не означает скучно!? Давайте составим образы для культурной леди!

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-1

Вероника Карицкая, стилист:
Безусловно, Ольга,  искусство – это источник вдохновения, девушкам можно черпать идеи для великолепных образов прямо на полотнах.

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-4

Вероника Карицкая:
Лучше всего выбирать приталенные платья в духе Диора или маленькое черное в стиле Шанель.  Длина –  миди или макси, длине мини в музее  не место, также, как и коже, джинсам, кричащим цветам и декору. Лаконичный наряд помогут оживить милые аксессуары: носочки под туфельки, беретик, небольшие серьги!

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-7

Вероника Карицкая:
Оставьте дома огромные сумки – в музей только с клатчем!

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-10

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-12

Вероника Карицкая:
Кстати,  в тему будет выглядеть платья с рисунком а-ля гобелен или с принтом известной картины. Второй вариант я бы предложила более демократичный, но не менее элегантный. К легкой блузе пастельного оттенка вы можете выбрать бархатную юбку на высокой талии или брюки-палаццо.

Совсем другая тема – кино! В компании с любимыми друзьями можно купить поп-корн и позволить себе кроссовки с джинсами, не так ли? И все же,  как создать стильные образы для киносеанса, ведь, наверняка, потом захочется на память пару веселых селфи?

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-15

Вероника Карицкая:
А вот в кинотеатре можно воплотить все свои модные фантазии. Посмотрите зарубежную уличную моду или изучите последние летние тренды. Я бы посоветовала открытые плечи в летних платьях и сарафанах, яркие флористические расцветки, металлические ткани.

Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр-18

Вероника Карицкая:
Очень уместным будет образ в стиле спорт-шик. В этом вам помогут яркие бомберы, спортивная обувь и яркие аксессуары.

Культпоходы – прекрасная возможность развивать свой стиль, читать классику по-новому и воплощать свои самые смелые модные фантазии! Так что почаще выходите в свет и будьте счастливы, ведь лето пролетит незаметно!

# общество # Фотофакт # Мода # Ольга Демидова # Вероника Карицкая

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