Видеосоветы стилиста: какой наряд выбрать для похода в музей и кинотеатр

Лето всегда насыщенно культурной программой: выставки, спектакли, кино и, конечно, фестивали под открытым небом. Оттого самое время перевоплотиться в девушку с картины и покружиться в платье Наташи Ростовой! Но всему своя мера. Изучаем культурный дресс-код вместе! Вероника, думаю, вы со мной согласитесь, что приходить в художественный музей – храм искусства – лучше всего в классике или милом ретро. Удобные джинсы и кеды стоит оставить для пикников. Но выглядеть строго, ведь не означает скучно!? Давайте составим образы для культурной леди!

Вероника Карицкая, стилист:

Безусловно, Ольга, искусство – это источник вдохновения, девушкам можно черпать идеи для великолепных образов прямо на полотнах.

Вероника Карицкая:

Лучше всего выбирать приталенные платья в духе Диора или маленькое черное в стиле Шанель. Длина – миди или макси, длине мини в музее не место, также, как и коже, джинсам, кричащим цветам и декору. Лаконичный наряд помогут оживить милые аксессуары: носочки под туфельки, беретик, небольшие серьги!

Вероника Карицкая:

Оставьте дома огромные сумки – в музей только с клатчем!

Вероника Карицкая:

Кстати, в тему будет выглядеть платья с рисунком а-ля гобелен или с принтом известной картины. Второй вариант я бы предложила более демократичный, но не менее элегантный. К легкой блузе пастельного оттенка вы можете выбрать бархатную юбку на высокой талии или брюки-палаццо. Совсем другая тема – кино! В компании с любимыми друзьями можно купить поп-корн и позволить себе кроссовки с джинсами, не так ли? И все же, как создать стильные образы для киносеанса, ведь, наверняка, потом захочется на память пару веселых селфи?

Вероника Карицкая:

А вот в кинотеатре можно воплотить все свои модные фантазии. Посмотрите зарубежную уличную моду или изучите последние летние тренды. Я бы посоветовала открытые плечи в летних платьях и сарафанах, яркие флористические расцветки, металлические ткани.