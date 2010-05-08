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Видео. Соревнование студентов минских ВУЗов

08 мая 2010 15:18
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Спортивными победами поздравили сегодня ветеранов и участников войны студенты минских вузов.

На стадионах Минска молодые люди соревновались в легкой атлетике и игровых видах спорта под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Студенты минских ВУЗов:
Надо именно в такие праздники отдать дань памяти и уважения этим людям, которые на самом деле являются героями, и мы им многим обязаны.

Наши победы мы хотим посвятить ветеранам, которые до сих пор живы, чтобы они знали, что мы не забываем их и всегда будем помнить то, что они сделали для нас, чтобы мы жили под чистым и свободным небом.

Видео. Студенты минских ВУЗов соревновались под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Видео. Студенты минских ВУЗов соревновались под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Видео. Студенты минских ВУЗов соревновались под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Видео. Студенты минских ВУЗов соревновались под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Видео. Студенты минских ВУЗов соревновались под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

# общество

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