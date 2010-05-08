Видео. Соревнование студентов минских ВУЗов

Спортивными победами поздравили сегодня ветеранов и участников войны студенты минских вузов.

На стадионах Минска молодые люди соревновались в легкой атлетике и игровых видах спорта под девизом «Свои рекорды героям Победы посвящаем!»

Студенты минских ВУЗов:

Надо именно в такие праздники отдать дань памяти и уважения этим людям, которые на самом деле являются героями, и мы им многим обязаны.

Наши победы мы хотим посвятить ветеранам, которые до сих пор живы, чтобы они знали, что мы не забываем их и всегда будем помнить то, что они сделали для нас, чтобы мы жили под чистым и свободным небом.