Вице-премьер и министр промышленности посетили «Гомсельмаш»

Импортозамещение и модернизация. Как эти вопросы решаются на «Гомсельмаше», изучили профильный вице-премьер и министр промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам работы за 8 месяцев холдинг достиг установленных показателей по четырем ключевым позициям. Сейчас усилия направлены на увеличение объемов продаж и расширение рынков сбыта. Реализуются три инвестпроекта. Это поможет нарастить производство, реализацию продукции, улучшить ее качество. Поставлена задача совершенствовать выпускаемые комплектующие. Это увеличит конкурентоспособность холдинга.