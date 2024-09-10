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Вице-премьер и министр промышленности посетили «Гомсельмаш»

10 сентября 2024 06:23
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Импортозамещение и модернизация. Как эти вопросы решаются на «Гомсельмаше», изучили профильный вице-премьер и министр промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер и министр промышленности посетили «Гомсельмаш»-2

По результатам работы за 8 месяцев холдинг достиг установленных показателей по четырем ключевым позициям. Сейчас усилия направлены на увеличение объемов продаж и расширение рынков сбыта. Реализуются три инвестпроекта. Это поможет нарастить производство, реализацию продукции, улучшить ее качество. Поставлена задача совершенствовать выпускаемые комплектующие. Это увеличит конкурентоспособность холдинга.

# Предприятия Беларуси

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