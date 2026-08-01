Ветераны студотрядовского движения встретились с молодежью
Когда трудовая закалка прошлого встречается с энергией настоящего, рождается история, которую пишут прямо сейчас. Как раз 1 августа прошла такая встреча. У белорусской молодежи была уникальная возможность пообщаться с ветеранами студотрядовского движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске.
Юноши и девушки из первых уст узнали, как возводились легендарные объекты страны, на каких принципах строится студотрядовское братство. Разные поколения сошлись во мнении, что за шесть десятилетий ценности трудолюбия, дружбы и патриотизма остаются неизменными.
Никита Ларченко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Для меня студенческий отряд – это не просто возможность заработать, это возможность и провести время со своими друзьями. Они появились еще с моего первого курса, и до сих пор приходим в отряды, дружим, общаемся.
Около 60 тыс. молодых специалистов приступают к работе в Беларуси.
Сегодня БРСМ выступает главным оператором молодежной занятости, связующим звеном между студентами, работодателями и государством. Цифры этого года говорят сами за себя. Для молодежи подготовлено почти 63 тысячи рабочих мест. Трудятся отряды и на жатве. Тем самым вносят свой вклад в продовольственную безопасность страны.
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
В этом году мы специально для этого создали новый трудовой проект «Хлебороб». Он пользуется большой популярностью, где ребята от момента заготовки, сушки зерновых до момента реализации хлеба, непосредственно в магазинах проходят весь путь.
В студотрядах ребята работают и получают первый опыт, зарабатывают собственные деньги и могут определиться с будущей профессией.