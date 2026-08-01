Ветераны студотрядовского движения встретились с молодежью

Когда трудовая закалка прошлого встречается с энергией настоящего, рождается история, которую пишут прямо сейчас. Как раз 1 августа прошла такая встреча. У белорусской молодежи была уникальная возможность пообщаться с ветеранами студотрядовского движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль «Труд во благо столицы!» проходит в Минске.

Юноши и девушки из первых уст узнали, как возводились легендарные объекты страны, на каких принципах строится студотрядовское братство. Разные поколения сошлись во мнении, что за шесть десятилетий ценности трудолюбия, дружбы и патриотизма остаются неизменными. Никита Ларченко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Для меня студенческий отряд – это не просто возможность заработать, это возможность и провести время со своими друзьями. Они появились еще с моего первого курса, и до сих пор приходим в отряды, дружим, общаемся. Около 60 тыс. молодых специалистов приступают к работе в Беларуси.