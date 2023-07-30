Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Чем заняться дачнику с 30 июля по 4 августа?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 30-31 июля можно высадить рассаду огурцов и помидоров для доращивания в теплице. Хорошие дни для посева мяты, цветной капусты, брокколи и кольраби, многолетних и ампельных цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». Не рекомендуется повреждать корни растений.
1 августа не стоит работать с растениями. Вместо этого вы можете начать подготовку ям для осенней посадки саженцев.
2 августа отличный день для работ в саду и огороде. Вы можете полить грядки, внести удобрения и прорыхлить почву.
3 августа как нельзя лучше подходит для уборки урожая фруктов, ягод и овощей, а также для повторных посадок зеленых и листовых культур.
4 августа уделите внимание землянике: удалите ненужные усы, уберите старую мульчу и обработайте кустики от болезней и вредителей. Кроме того, в теплице можно посеять зелень и редис.
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