Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Чем заняться дачнику с 30 июля по 4 августа?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 30-31 июля можно высадить рассаду огурцов и помидоров для доращивания в теплице. Хорошие дни для посева мяты, цветной капусты, брокколи и кольраби, многолетних и ампельных цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». Не рекомендуется повреждать корни растений.

1 августа не стоит работать с растениями. Вместо этого вы можете начать подготовку ям для осенней посадки саженцев.

2 августа отличный день для работ в саду и огороде. Вы можете полить грядки, внести удобрения и прорыхлить почву.