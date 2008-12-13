В южноафриканском Йоханнесбурге прошел Международный конкурс красоты "Мисс Мира-2008"

В нем приняли участие девушки из 109 стран. Беларусь на конкурсе представляла "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова.

Она родилась в Витебской области, сейчас студентка-первокурсница института журналистики БГУ. Нашей участнице конкурса 22 года кстати, свой день рождения она отметила в ЮАР. Ольга на конкурсе была самая высокая – рост – 184 сантиметра, и благодаря этому, считают организаторы, она выигрышно смотрелась на фоне других девушек.

Однако обладательницей короны "Мисс мира" и 85 тысяч долларов стала представительница России Ксения Сухинова. Однако главный приз королеве красоты достанется полностью только через год и только в случае выполнения всех условий контракта.