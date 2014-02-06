В Витебской области сельчане собственными силами построили 44-метровый пешеходный мост через реку

Новости Беларуси. Безопасная переправа собственными силами. В Витебской области сельчане вместо того, чтобы писать прошения и жалобы в различные инстанции, самостоятельно построили пешеходный мост. Старый не так давно пришел в негодность. А по ту сторону реки – и магазин и автобусная остановка, откуда можно уехать не только в райцентр, но и в столицу.

Валентина Валейтенок:

Здесь мост был, сколько я помню. Мне скоро 60. Это уже пятая кладка. У нас не мост, а кладка считается. Я по этой кладке ходила в школу.

И не только в школу. Много лет по деревянному мостику Валентина Петровна ходила на остановку, откуда ездила в Новополоцк на работу. Не раз заглядывала в соседний деревенский магазин.

Валентина Валейтенок:

Если идти кругом, получается километра 4. А здесь поближе – 1,5 километра до остановки. Вот, кладбище у нас сзади, прямо. От деревни – полкилометра. Магазин рядом тоже.

Так называемая кладка через реку Ушачу не раз выручала сельчан и позволяла им значительно сократить путь. Последний, четвертый мостик, пришел в негодность этой зимой: перила разломались, доски прогнили. Тогда сельчане и решили: будут строить новый.

Николай Маркевич:

Был старый мост. Он был ниже и уже. Мы со старого моста загоняли сваи, поднимали выше и потом клали эти перекладины и мостили потихоньку.

10 дней ушло на подготовку строительных материалов. И всего три – на возведение самого моста. Осталось дело за малым: обработать деревянную конструкцию специальным средством. К слову, сельчане уже купили 10 5-литровых банок пропитки.

Пока мужчины работали, женщины собирали средства на материалы. За помощью обратились и в местный сельсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Михейко, председатель Жарского сельисполкома:

Сельисполком выделил 3,5 миллиона на закупку древесины для того, чтобы заготовить строительный материал. Ну, а наша старейшина Валейтенок Валентина Петровна здесь договорилась с местными жителями, с фермером. Он понимал, что это нужно сельчанам, все его очень просили, и он создал такую бригаду.

Лариса Гущина:

Нужен мост был. Но был тут плохой. Сейчас, видите, хороший сделали мост.

Собственными силами сельчане возвели пешеходный мост длиной в 44 метра. Удобный, в меру широкий, но, главное, безопасный.