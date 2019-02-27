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В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?

27 февраля 2019 12:47
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Новости Беларуси. В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине ноября 2018 года мост закрыли для движения, признав его аварийным.

Частично конструкцию уже демонтировали, а после окончательного сноса на месте будет развернута масштабная стройка по возведению новой переправы. Из-за этого расселят жильцов нескольких ближайших домов. Наш корреспондент Анастасия Аласания узнавала подробности.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-1

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-3

Полдома под мостом Александр Яцковский купил 20 лет назад. За это время как минимум трижды паковал чемоданы. Строительство виадука планировали давно, однако начиналось и замораживалось. В 2018-м масштабную стройку все-таки развернули. На месте обветшалых бараков появится современная дорожная развязка.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-6

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-8

Александр Яцковский, житель Витебска:
На чемоданах тяжело было. Что людям квартиры – это неплохо. Многие довольны.

Частично мост уже демонтировали. Сейчас решают вопрос с железной дорогой: придется корректировать расписание поездов, чтобы снести часть путепровода над рельсами.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-11

А вот автомобилисты уже несколько месяцев как перестроили свой маршрут.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-14

Николай Шаппо, водитель:
Плохо, что мост закрыли. Объезды есть. Тут есть объезд, там есть объезд, но постоянные пробки. В садик опаздываем. С работы долго добираться. Неудобно. Хотелось бы, чтоб мост побыстрее сделали.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-17

Дмитрий Кухто, водитель:
Привыкли уже. Поначалу было трудно, были пробки. Сейчас вроде более-менее.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-20

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-22

При самом благоприятном раскладе откроют мост для движения через два года. К концу 2019-го, полагают строители, будет готов каркас. Без выходных и праздничных на объекте работают по 11 часов в день. Но избежать трудностей все равно не удается.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-25

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-27

Михаил Казуров, начальник отдела технического надзора УКС Витебского облисполкома:
К сожалению, в пятне застройки данного объекта большое количество существующих инженерных сетей: такие как сети связи, газопровод, водопровод, ливневая канализация. Всё это сдерживает строительство.

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-30

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-32

В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?-34

По предварительным подсчетам, обойдется проект в 115 миллионов рублей. Виадук будет не только безопасным и удобным как для водителей, так и для пешеходов, но и станет своеобразным украшением города. Таких развязок-«бабочек» в Витебске еще не было.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Михаил Казуров # Фотофакт

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