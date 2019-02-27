В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода. Что будет с местными жителями из близлежащих домов?

Новости Беларуси. В Витебске готовятся к сносу Полоцкого путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине ноября 2018 года мост закрыли для движения, признав его аварийным. Частично конструкцию уже демонтировали, а после окончательного сноса на месте будет развернута масштабная стройка по возведению новой переправы. Из-за этого расселят жильцов нескольких ближайших домов. Наш корреспондент Анастасия Аласания узнавала подробности.

Полдома под мостом Александр Яцковский купил 20 лет назад. За это время как минимум трижды паковал чемоданы. Строительство виадука планировали давно, однако начиналось и замораживалось. В 2018-м масштабную стройку все-таки развернули. На месте обветшалых бараков появится современная дорожная развязка.

Александр Яцковский, житель Витебска:

На чемоданах тяжело было. Что людям квартиры – это неплохо. Многие довольны. Частично мост уже демонтировали. Сейчас решают вопрос с железной дорогой: придется корректировать расписание поездов, чтобы снести часть путепровода над рельсами.

А вот автомобилисты уже несколько месяцев как перестроили свой маршрут.

Николай Шаппо, водитель:

Плохо, что мост закрыли. Объезды есть. Тут есть объезд, там есть объезд, но постоянные пробки. В садик опаздываем. С работы долго добираться. Неудобно. Хотелось бы, чтоб мост побыстрее сделали.

Дмитрий Кухто, водитель:

Привыкли уже. Поначалу было трудно, были пробки. Сейчас вроде более-менее.

При самом благоприятном раскладе откроют мост для движения через два года. К концу 2019-го, полагают строители, будет готов каркас. Без выходных и праздничных на объекте работают по 11 часов в день. Но избежать трудностей все равно не удается.

Михаил Казуров, начальник отдела технического надзора УКС Витебского облисполкома:

К сожалению, в пятне застройки данного объекта большое количество существующих инженерных сетей: такие как сети связи, газопровод, водопровод, ливневая канализация. Всё это сдерживает строительство.