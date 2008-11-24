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В Тель-Авиве осудили группу неонацистов

24 ноября 2008 08:42
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Восемь человек получили тюремные сроки от года до семи лет. Их признали виновными в преступлениях на почве антисемитизма. Молодых людей арестовали около года назад по обвинению в избиении ортодоксальных евреев. Выяснилось также, что они оскверняли могилы на кладбищах и разрисовывали свастикой стены синагог. Арест неонацистов вызвал широкий резонанс в израильском обществе. Некоторые политики заявили о необходимости ужесточения закона о возвращении беженцев. Все осужденные – выходцы из республик бывшего Советского Союза.
# общество # Нацизм

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