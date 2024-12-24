В Совете старейшин обсудили итоги 2024-го для Беларуси

Развитие регионального сотрудничества, социальной сферы, национальная безопасность. Эти темы стали центральными на встрече председателя Совета Республики с членами Совета старейшин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи такого формата в преддверии Нового года уже традиция. Говорили о достижениях и итогах 2024-го. В Беларуси растет благосостояние людей, возводятся новые объекты здравоохранения, образования и не только.

Надежда Ермакова, член Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси: Что касается итогов года, я думаю, что в стране он прошел хорошо. Он очень насыщенный разными вопросами, международными в том числе. Но то, что у нас в экономике сложились хорошие показатели, это радует. То есть все работают на своих местах.

На внешнем контуре уходящий 2024-й также стал весьма результативным. Много сделано в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе с Китаем. Однако потенциал здесь совсем не исчерпан. Минск продолжит работу в этом направлении, в том числе и по поиску новых рынков. Не обошли на встрече и тему электоральной кампании в Беларуси.

Работа Совета старейшин – это своеобразный «мозговой штурм» по наиболее актуальным вопросам жизни государства и общества. В составе этой уникальной структуры опытные парламентарии, которые готовы поделиться знаниями. Их предложения будут использованы в законотворческой работе.