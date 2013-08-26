В Солигорске отметили тройной праздник: 55-летие «Беларуськалия», День города и День шахтёра

Новости Беларуси. 55-летие «Беларуськалия» отметили в Солигорске. Для города праздник стал тройным. Юбилей предприятия совпадает с юбилеем самого Солигорска. К тому же, сотрудники калийного гиганта отметили и свой ​​профессиональный праздник - День шахтера.

Во дворце культуры прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников «Беларуськалия». Поздравить юбиляров приехало руководство области. На выходных Солигорск превратился в большую развлекательную площадку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Это действительно жемчужина промышленности нашей страны, это предприятие единственное в своем роде, такого у нас в стране нет. И в 55 лет они достойны всяческой похвалы, заслуживают того, чтобы сказать им огромное спасибо за их титанический труд на благо нашей родины.