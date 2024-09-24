В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов

Георгий Олейник, участник слета военно-патриотических клубов «Юная граница»: До этого мы участвовали в региональных этапах этого слета. Было тяжело, но мы прошли, справились и оказались тут, в финале, в Сморгонской пограничной группе.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

В строю приятно смотреть на эти команды, которые прибыли. Они действительно лучшие, победившие на первом этапе. Они действительно заряжены, нацелены на то, чтобы проявить себя, отстоять честь своей команды. Мы видим, даже еще в их возрасте, элементы хорошей военной подготовки. И это связано не только с выправкой, с формой одежды или со строю подготовкой. Мы видим у них настой на будущее.