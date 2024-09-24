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В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов

24 сентября 2024 07:56
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Слет военно-патриотических клубов завершился в Сморгонской пограничной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов-2

«Юная граница» – это проверка навыков в эстафете, соревнования по стрельбе, следопытству. Все команды показали выносливость и смекалку, невероятную сплоченность, отличный уровень физической подготовки и волю к победе.

В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов-4

Георгий Олейник, участник слета военно-патриотических клубов «Юная граница»:
До этого мы участвовали в региональных этапах этого слета. Было тяжело, но мы прошли, справились и оказались тут, в финале, в Сморгонской пограничной группе. 

В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов-6

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
В строю приятно смотреть на эти команды, которые прибыли. Они действительно лучшие, победившие на первом этапе. Они действительно заряжены, нацелены на то, чтобы проявить себя, отстоять честь своей команды. Мы видим, даже еще в их возрасте, элементы хорошей военной подготовки. И это связано не только с выправкой, с формой одежды или со строю подготовкой. Мы видим у них настой на будущее.

В Сморгонской погрангруппе прошёл слёт военно-патриотических клубов-8

По итогам трех дней соревнований лучшим в стране стал отряд «Амичи» Гомельской пограничной группы. Второе место у военно-патриотического клуба Гродненской пограничной группы. Бронзу завоевали «Наследники Победы» из Сморгонского района. В завершении нелегкой борьбы ребят ждала увлекательная экскурсия на погранзаставу «Молодечненская» и Белорусскую АЭС.

# Государственная граница Беларуси

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