В школе Жодино открылась комната этнографии Беларуси

Новости Беларуси. Комнату этнографии открыли в одной из жодинских средних школ. Экспонаты учителя, ученики и родители собирали из разных уголков Минщины. Найти в любительском музее можно и ценные находки из Полесья, Брестской и Витебской областей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вещи, которые когда-то случайно попали на выставочные полки, оказались ценными экспонатами XVII и XIX веков.

Каждый элемент самотканых и вышитых реликвий здесь похож страницу энциклопедии. Что ни покрывало – судьба отдельной семьи или история любви ткачихи. Что ни полотенце, то вековые традиции.

Происхождение предметов белорусского быта и обычаи для учеников стали предметом изучения и гордости. Первые экскурсии юные краеведы провели для одноклассников и учителей. В планах

возрождать и демонстрировать гостям древние обряды, проводить брачные церемонии, наладить продажу сувениров.

Надежда Лукашевич, ученица средней школы № 9 Жодино:

Это очень даже интересно. У моей бабушки множество таких рушников, одежды, есть печка. Там душевно, мне нравится атмосфера.

Валентина Андрукович, учитель истории и обществоведения средней школы № 9 Жодино:

Организовали кружки, связанные с вышивкой и разными поделками. В перспективе хотим сделать аудио- и видеоэкскурсию. Мы, скажем так, хотим осовременить этот музей, чтобы он был и познавательным, и развлекательным.