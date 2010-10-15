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В Шкловском районе открылся уже четвертый детский дом семейного типа

15 октября 2010 14:35
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Четвёртый подобный дом на Шкловщине построен в рамках государственной программы «Дети Беларуси».

На Могилёвщине они не редкость. До конца 2010 года в областном центре и Бобруйске откроют свои двери для детей ещё два таких дома. А это значит, что закроется ещё больше интернатных учреждений.

Всего сейчас в Могилевской области около 30 домов семейного типа.

Светлана Коноваленко, приёмная мама:
Дети должны воспитываться в семье. Они должны учиться от мамы поведению в семье. Мальчики от папы должны учиться. Не один детдом не заменит семью.

Дети:
- Мне тут нравится. Этот дом стал меня вторым родным.
- Со всеми детьми, которые сюда приходят, мы ладим, дружим. Они мне уже как сестры и братья.

# общество # Дом семейного типа

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