В Шкловском районе открылся новый детский дом семейного типа

Это новоселье для семьи Коноваленко праздник двойной. Ведь вместе с новым жильём дети обрели и свою новую семью. Многодетная мама Светлана Коноваленко всегда была неравнодушна к детям. Она не один год проработала с ними.

О том, что у детей бывают недетские проблемы, знает не понаслышке. Пока у семьи Коваленко лишь двое приемных детей. Но родители планируют, что их будет как минимум десятеро.

Светлана Коноваленко, приемная мама:

Дети должны воспитываться в семье. Они должны учиться от мамы поведению в семье. Мальчики от папы должны учиться. Не один детдом не заменит семью.

Эти семейные ценности, говорит Светлана, заложила в ней её мать. Надежда Петровна сама несколько лет назад взяла на воспитание трех детей. А двоюродная сестра Светланы в прошлом году организовала свой дом семейного типа в соседнем посёлке. Сейчас она воспитывает семерых. Вот и получилась – династия приёмных родителей.

Оксана Андреева, сестра Светланы:

Сегодня я передаю эстафету и хочу пожелать терпения, любви и пусть детский смех всегда радует.

Надежда Палькова, мать Светланы:

Всем им здоровья счастья, и горжусь, что пошли по моим стопам. Я держу троих, а у них будет 10, а то и больше.

Детские дома семейного типа на Могилевщине – уже не редкость. До конца 2010 в Могилеве и Бобруйске откроют свои двери для детей ещё два таких дома.

А в семье Коваленко пока четыре ребенка, из них двое приёмные. Но родители планируют взять на воспитание ещё шестерых. За несколько месяцев дети уже успели привыкнуть друг к другу. А для родителей стали как родные.



За последние три года в Могилевской области было закрыто четыре интернатных учреждения. За это время, благодаря госпрограмме «Дети Беларуси», в регионе появилось около 30 домов семейного типа. А значит, ещё несколько десятков детей смогли обрести тепло и уют домашнего очага.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёвская область