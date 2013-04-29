В райцентре Сенно пенсионерки создали волонтерское движение для помощи пожилым людям

Новости Беларуси. И старость в радость. В райцентре Сенно Витебской области дамы почтенного возраста развернули небывалую деятельность. Поют, танцуют, пишут стихи, ведут здоровый образ жизни. Но главное занятие их жизни – помощь другим – таким же пожилым, которые по каким-либо причинам нуждаются в уходе. Активистки даже создали свое волонтерское движение. Измерить давление, сделать укол, помочь по хозяйству – этим бабушкам все под силу.

Год назад Мария Алейникова оказалась в больнице из-за перелома позвоночника. Врачи тогда развели руками – не верили, что в 86 лет старушка встанет на ноги. Но сегодня Мария Дмитриевна передвигается сама. И уверяет: в этом заслуга активисток волонтерского движения.

Мария Алейникова:

Доброта рождается с детства. Они по своей натуре медики. А чтобы настоящие медики брали с них пример. Никто так не трудится, как они.

Волонтерскому движению в Сенно уже 4 года. Начиналось все с нескольких человек. Сегодня уже насчитывается три десятка активисток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Метелица, активистка инициативной группы «Родник»:

Все у нас такие инициативные девочки, что позавидовать. А девочки наши 55-60 лет, 75 лет. Так что позавидовать нашему возрасту надо.

Валентина Стычинская, медицинская сестра милосердия Сенненской районной организации Белорусского Общества Красного Креста:

После ухода на пенсию, если честно, я уже не собиралась работать. Но здесь организовался этот мини-проект и все наши медработники пригласили меня сюда.

Измерить давление, принести продукты, спеть песню или рассказать анекдот – все это делают волонтеры. Как признаются сами, жизнь после выхода на пенсию заиграла новыми красками. Несмотря на почтенный возраст, они еще могут дать фору молодым.

Помощницам в красных жилетках рады в любом доме. Но чтобы доехать до каждого подопечного, без транспорта не обойтись. И здесь велосипед – вещь незаменимая.

Благодаря двухколесному транспорту пенсионерки стали в несколько раз мобильнее. За день они успевают помочь трем десяткам подопечных. Ежедневно наведываются и к супругам Алейниковым.

Владимир Алейников, ветеран Великой Отечественной войны:

Это яркий пример, воодушевляющий. Это самоотверженный труд, бескорыстный, но полезный.

Черпая энергию от волонтеров, старики и пошутить не прочь.

Мария Алейникова:

Ничего не будет страшного, если без их разрешения поцелуешь им ручки. И низкий поклон – они вернули меня к жизни. И мужа тоже поддерживали.