В Правительстве Беларуси прогнозируют сохранение реальной зарплаты на уровне прошлого года

Доллар продолжил падение на бирже. Его курс снизился еще на 60 рублей. Специалисты прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты. Кроме этого в стране наблюдается беспрецедентный рост внешней торговли. Отечественные экспортеры приносят рекордный объем валютной выручки в республику.

Формирование рыночного курса рубля положительно сказалось не только на наполнении валютой обменников, но и на экономике в целом. Чуть ли не ежедневно появляются свидетельства оживления работы реального сектора. Самый свежий пример – отмена ограничений на приобретение валюты при покупке иностранного оборудования.

Исторически сложилось, что Беларусь была страной-сборочным цехом. Необходимые сырье или детали завозилось. А в условиях самостоятельности все это приходится закупать. Или же обновлять оборудование, чтобы использовать меньше импортных составляющих. Теперь модернизация, другими словами – улучшение, отечественных производств будет идти активнее.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В стране сохраняются высокие темпы экономического развития. По итогам восьми месяцев ВВП вырос на 109,1%. Наибольший вклад внес промышленный комплекс страны. Объем промышленного производства возрос на 111%. При уровне рентабельности продаж 11,7% .

Продолжает сохраняться и положительная динамика во внешней торговле.

Темпы внешней торговли уже превышают импорт. Летом сложилось положительное внешнеторговое сальдо в размере 380 млн долларов. Это лучший показатель за последние шесть лет. Стоимостный объем экспорта также в рекордном значении – 3,7 млрд долларов. К концу года ожидается снижение отрицательного сальдо внешней торговли почти до 7% ВВП, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Правительстве ставится задача не допустить снижения и реальных доходов населения. Для этого будет выплачиваться индексация и адресная помощь. Впрочем, в Минэкономики констатируют, что разрыв между темпами роста реальной зарплаты и производительности труда в стране сокращается.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы, конечно, рассчитываем, и я еще раз подчеркиваю, что траектория движения говорит о том, что национальная валюта будет укрепляться. Безусловно, в этой связи будет расти в долларовом эквиваленте заработная плата к концу года. Таковы наши прогнозы.

Положительное влияние на покупательскую способность белорусов также окажет повышение тарифной ставки первого разряда. В Правительстве прогнозируют сохранение реальной зарплаты на уровне прошлого года.