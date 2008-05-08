В поселке Улла на кладбище осквернили около пяти десятков надгробных плит

Жители Витебской области никак не могут оправиться от шока и унять бурю негодования.

И что примечательно, акт вандализма совершил один человек. В надругательстве над могилами подозревается 20-летний учащийся местного лицея.

О том, что могилы осквернены в отделении милиции узнали рано утром. В дежурную часть позвонили местные жители. Люди в недоумении до сих пор. Не понимают: как возможен подобный акт вандализма. Тем более, накануне православного праздника Радоницы. От рук, а точнее ног варвара, пострадали около пятидесяти надгробных плит. Большая часть их поломана. На других сорваны медальоны.

Искать вандала долго не пришлось. Все улики говорили о том, что кощунственный поступок совершил учащийся местного профессионально-технического лицея. Как выяснилось, 20-летний Денис состоял на учете в психиатрической больнице.

Денис знал, о традиции оставлять на могиле при посещении кладбища поминальную рюмку. Поэтому и пришел сюда за бесплатным алкоголем.

Приговора суда в Улле дожидаться не стали. Уже на следующий день за средства местного сельсовета и собственными силами учащихся профлицея часть памятников восстановили. Остальные надгробия реконструируют в ближайшее время.

