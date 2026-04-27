Военно-патриотический клуб «Доблесть» образован в Академии управления при Президенте

Одно из первых занятий сегодня, 27 апреля, прошло для воспитанников военно-патриотического клуба «Доблесть», образованного в Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выполнили беговые упражнения и провели продуктивную тренировку в тренажерном зале. Спортивная составляющая – это лишь часть работы клуба. Изучение военной истории и уникальной культуры нашей страны, освоение основ тактической и медицинской подготовки, соответствующие задачам подготовки будущих офицеров – все это в программе военно-патриотического клуба «Доблесть».

Наталья Лаптева, участница военно-патриотического клуба Академии управления при Президенте Беларуси:

Это комьюнити тех людей, которые вместе с тобой, потом как команда проходят через препятствия. Мы помогаем друг другу, и это очень сплочает. У меня есть определенные навыки для военно-патриотических мероприятий. И мне, наоборот, больше нравится обучать ребят из моей команды, чтобы у них что-то получалось лучше, то, что у меня уже получается.

Егор Бавтрук, председатель военно-патриотического клуба Академии управления при Президенте Беларуси:

Конечно, не дай бог, если кто-то решит прийти на нашу землю, то есть и Академия управления тоже будет вносить свой вклад для подготовки офицеров или младшего командного состава для наших Вооруженных Сил. Хоть мы хотим остановить военные конфликты на планете, но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны и поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне надежного, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности белорусского государства. Воспитанники клуба планируют принять участие в военно-прикладной игре «Прорыв». Для них это станет первой проверкой не только физических сил. Испытания требуют выносливости и командной работы.