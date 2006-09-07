В Мяделе пройдет Четвертый Республиканский экологический форум

8 августа - первый день Четвертого Республиканского экологического форума, местом проведения которого в этом году стал город Мядель.

В подготовке к мероприятию приняли участие Минский облисполком, Мядельский райисполком и Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Завершающим этапом стала пресс-конференция, на которой были подведены итоги проделанной работы.

За несколько месяцев в Мяделе выполнены большие объемы работы по благоустройству и озелению города, а также ремонту жилого фонда. На берегу озера Мястра был построен и оборудован амфитеатр на 2000 мест. Именно здесь будет главная концертная площадка, с ключевыми моментами открытия и закрытия форума.

Должным образом оборудованы места проведения спортивных соревнований и показательных выступлений парусников Минской области, кайт-клуба и клуба верховой езды. На протяжении двух дней будут действовать специальные экологические тропы и маршруты по территории национального парка.

В учреждениях образования были разработаны специальные программы по экологическому воспитанию. Для завершения форума запланированы водная феерия и молодежная дискотека с участием лучших ди-джеев минской области. Работа проведена большая, а оценят ее по достоинсту участники и гости форума.