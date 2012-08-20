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В Москве скончался маршал, Герой Советского Союза, почетный гражданин Минска Олег Лосик

20 августа 2012 17:33
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Новости Беларуси. 20 июля в Москве скончался маршал, Герой Советского Союза, почетный гражданин Минска Олег Лосик. 

После того как четвертая гвардейская танковая бригада, которой он командовал, отличилась в боях за освобождение белорусской столицы, ей было присвоено почетное наименование «Минская».   За большие заслуги перед Отечеством Олег Лосик был награжден орденами и медалями. 

Соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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