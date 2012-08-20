Новости Беларуси. 20 июля в Москве скончался маршал, Герой Советского Союза, почетный гражданин Минска Олег Лосик.

После того как четвертая гвардейская танковая бригада, которой он командовал, отличилась в боях за освобождение белорусской столицы, ей было присвоено почетное наименование «Минская». За большие заслуги перед Отечеством Олег Лосик был награжден орденами и медалями.

Соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.