В Москве +5, теплее всего в Афинах. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Средний температурный показатель в Париже составит 10 градусов днем. Жители Австрии встретят день преимущественно малооблачно. В Вене воздух прогреется до +6. В Риме продолжится похолодание. В столице 18 градусов со знаком «плюс». Общая погодная обстановка будет облачной с прояснениями. Тем временем в Мадриде столбик поднимется до 16-градусной отметки. В испанскую столицу вновь заглянет солнце.

В Болгарии осадков не предвидится. Температура воздуха в среднем составит 7 градусов в дневные часы. Прохладно будет и в турецкой столице. В Анкаре отметка термометра понизится до +11 градусов. 18 градусов со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет малооблачно. В столице на 7 градусов выше нуля в дневные часы. В Вильнюсе +5. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Варшаве тем временем без осадков. А значение термометра поднимется до 6 градусов выше нуля. В Киеве +8 и облачно с прояснениями. В Москве на 5 градусов выше нуля днем. Местами пройдут кратковременные осадки.