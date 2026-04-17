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В Минтруда напомнили о мерах безопасности при проведении субботника

17 апреля 2026 17:48
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Беларусь готовится к субботнику. В стремлении сделать наш общий дом уютнее и комфортнее, страна объединится завтра, 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это действительно масштаб: миллионы людей разных профессий и возрастов. Такой вот белорусский формат «толоки» – только уже в современном прочтении.

При этом у субботников уже более чем столетняя традиция. Со временем она менялась, но суть оставалась прежней – совместная работа на общее благо. Кстати, один из известных примеров – Комсомольское озеро в Минске. Оно тоже создавалось в том числе в формате таких общих трудовых инициатив. И таких примеров немало. В разные годы за счет средств, заработанных во время республиканского субботника, создавались многие знаковые объекты: от Национальной библиотеки и реконструкции исторического центра Минска до восстановления Августовского канала, строительства футбольного манежа и Дворца художественной гимнастики. Параллельно – инфраструктура и социальная сфера. Например, детская больница в Гомеле, развитие комплекса «Линия Сталина», а также создание и благоустройство мемориального комплекса «Тростенец» и других мест нашей общей памяти. 

А уже сегодня – новый этап. Основной объект – Национальный исторический музей Беларуси. Сюда направляется значительная часть заработанных на субботниках средств. Финансовые отчисления поступают также в распоряжение облисполкомов и Мингорисполкома. 

В Минтруда напомнили о мерах безопасности при проведении субботника-2

При всей масштабности важно: субботник – это организованный труд, где безопасность – обязательное условие. Не стоит забывать про существующие правила. Организаторы обязаны провести целевой инструктаж, особенно для тех, кто берется за непривычную работу. Весь инвентарь должен быть исправным, а фронт работ – заранее проверенным и безопасным.

Александр Семич, директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Работники в обязательном порядке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность. Ну, простейшие примеры. Если люди идут на стройку, очевидно, это наличие защитных касок. Если мы работаем вдоль проезжей части, это наличие защитных светоотражающих жилетов, чтобы водители издали видели. Если обычно обязанность обеспечения средствами индивидуальной защиты возлагается на нанимателя, если работники направляются для выполнения работы на территорию другой организации, то направляющая и принимающая стороны сами определяют, кто должен обеспечить.

18 апреля работники организаций Минской области примут участие в республиканском субботнике.

# Субботники в Беларуси # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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