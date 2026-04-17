В Минтруда напомнили о мерах безопасности при проведении субботника

Беларусь готовится к субботнику. В стремлении сделать наш общий дом уютнее и комфортнее, страна объединится завтра, 18 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это действительно масштаб: миллионы людей разных профессий и возрастов. Такой вот белорусский формат «толоки» – только уже в современном прочтении.

При этом у субботников уже более чем столетняя традиция. Со временем она менялась, но суть оставалась прежней – совместная работа на общее благо. Кстати, один из известных примеров – Комсомольское озеро в Минске. Оно тоже создавалось в том числе в формате таких общих трудовых инициатив. И таких примеров немало. В разные годы за счет средств, заработанных во время республиканского субботника, создавались многие знаковые объекты: от Национальной библиотеки и реконструкции исторического центра Минска до восстановления Августовского канала, строительства футбольного манежа и Дворца художественной гимнастики. Параллельно – инфраструктура и социальная сфера. Например, детская больница в Гомеле, развитие комплекса «Линия Сталина», а также создание и благоустройство мемориального комплекса «Тростенец» и других мест нашей общей памяти.

А уже сегодня – новый этап. Основной объект – Национальный исторический музей Беларуси. Сюда направляется значительная часть заработанных на субботниках средств. Финансовые отчисления поступают также в распоряжение облисполкомов и Мингорисполкома.