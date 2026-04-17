18 апреля работники организаций Минской области примут участие в республиканском субботнике

Жители Минской области готовятся к республиканскому субботнику. По доброй традиции работники организаций и предприятий выйдут на улицы своих населенных пунктов, чтобы сделать их чище, краше и зеленее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дворы, парки, скверы, мемориалы и братские могилы – за каждым трудовым коллективом закреплен свой участок для наведения порядка. В Любанском районе к марафону чистоты присоединятся свыше 8 тысяч человек.