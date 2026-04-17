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18 апреля работники организаций Минской области примут участие в республиканском субботнике

17 апреля 2026 14:07
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Жители Минской области готовятся к республиканскому субботнику. По доброй традиции работники организаций и предприятий выйдут на улицы своих населенных пунктов, чтобы сделать их чище, краше и зеленее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Дворы, парки, скверы, мемориалы и братские могилы – за каждым трудовым коллективом закреплен свой участок для наведения порядка. В Любанском районе к марафону чистоты присоединятся свыше 8 тысяч человек.

18 апреля работники организаций Минской области примут участие в республиканском субботнике-2

Александр Лаптев, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Любанского райисполкома:
Разработан план мероприятий для организаций и предприятий района. Будет наведение порядка на землях общего пользования, на территории предприятий и организаций. Внимание уделено местам воинских захоронений, у нас это партизанская слава Любанского района. Планируется наведение порядка на местах отдыха. 

В рамках национального марафона чистоты пройдет областная акция «ЖКХ – ФЭСТ» под девизом – «На родной земле – Живи Как Хозяин». Денежные средства, заработанные на субботнике, будут направлены на создание экспозиции Национального исторического музея.

На Варшавском шоссе в Бресте дорожники переходят к ночному асфальтированию.

# ЖКХ # Субботники в Беларуси

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