Как макияж влияет на настроение женщины? Визажист поделилась наблюдениями

Диана Ревяко, визажист-стилист:

Макияж 100 % влияет на самооценку женщины, потому что это не предмет первой необходимости, это внутреннее состояние женщины. Я слышала историю, что где-то в Китае, в доме престарелых женщинам выдавали красную помаду, совершенно по-другому они себя начинали вести, ощущать, чувствовать, поэтому если у вас плохое настроение и вы понимаете, что вы не вывозите все, что происходит вокруг, у вас должна быть красная помада, карандаш. Вы должны понимать, что когда наносите красную помаду, то вы будете центром внимания.

Ожоги и пластика! Белорусские гримеры рассказали о самых сложных работах.