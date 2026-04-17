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Как макияж влияет на настроение женщины? Визажист поделилась наблюдениями

17 апреля 2026 17:38
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Женщина в любом возрасте желает выглядеть ухоженной и привлекательной. И в каком-то смысле мэйкап – это терапия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Как макияж влияет на настроение женщины? Визажист поделилась наблюдениями -2

Диана Ревяко, визажист-стилист:
Макияж 100 % влияет на самооценку женщины, потому что это не предмет первой необходимости, это внутреннее состояние женщины. Я слышала историю, что где-то в Китае, в доме престарелых женщинам выдавали красную помаду, совершенно по-другому они себя начинали вести, ощущать, чувствовать, поэтому если у вас плохое настроение и вы понимаете, что вы не вывозите все, что происходит вокруг, у вас должна быть красная помада, карандаш. Вы должны понимать, что когда наносите красную помаду, то вы будете центром внимания. 

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# Красота # Здоровье

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