В Минской области стартовала акция «Безопасные каникулы»

Новости Беларуси. В преддверии весенних каникул Госавтоинспекция Минской области проводит специальную акцию. Ее цель – профилактика ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в ходе мероприятия сотрудники Слуцкого ГАИ посетили местную школу, где проговорили с ребятами все моменты безопасного движения. Общение прошло в игровой форме. Школьники участвовали в познавательных викторинах, конкурсах, смотрели тематические видеоролики. А еще каждый смог задать свой вопрос инспектору.

Александр Воронецкий, инспектор ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД:

В ходе проведения данной акции ГАИ Слуцкого района проводит профилактические, разъяснительные беседы в учреждениях образования, а также в трудовых коллективах. ГАИ уделяет особое внимание несению службы вблизи учреждений образования, особое внимание правилам перевозки пассажиров.

Только за два месяца в Минской области зарегистрированы шесть ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок-пассажир погиб, шесть получили травмы. По вине несовершеннолетних зарегистрировано одно ДТП.