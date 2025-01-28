В Минской области появится не менее 25 новых молочно-товарных комплексов. 10 объектов возводят по указу Президента, еще 15 – за счет заемных средств молокоперерабатывающих предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Курс – на увеличение производства и улучшение качества продукции.

Хозяйство «Першаи-2014» – одно из ведущих Воложинского района. Предприятие вошло в республиканскую программу по строительству новых молочно-товарных комплексов в Минской области. В рамках указа Президента здесь ввели новый МТК на 800 голов. Все механизировано. В автоматическом режиме ведется контроль доения и учет животных.

Вера Гуринова, техник-осеменатор молочно-товарной фермы «Першаи-800» сельхозпредприятия «Першаи-2014»:

Автоматически все. Обработали коровку, подключили, подоили. И это большой плюс этого комплекса. У нас работают селекционные ворота, по компьютерам мы видим, сколько коровка дает молока.

Поголовье почти 2 тысячи. За прошлый год удой на одну голову получили около 8 тысяч литров. Планируют выйти на новый производственный уровень. Есть к чему стремиться. На МТК создают благоприятные условия для животных: от рациона питания до содержания в помещениях.