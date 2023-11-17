В Минской области построят более 1 млн м² жилья

Минская область остается лидером в республике по итогам строительства жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План на 2023 год – более одного миллиона квадратов. Продолжается и возведение объектов социального назначения. Только в этом году сдали два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Узде и Фаниполе, поликлинику в Минском районе и Несвиже, а также школу в агрогородке Сеница.

В планах на 2024 год – школа в Солигорске и поликлинический корпус в Заславле. Ежегодно на эти цели направляют не менее 200 миллионов рублей.

Как продвигается стройка в Столбцовском районе, расскажет Ангелина Шигалева.

Одно из направлений, которое сейчас активно развивают в строительстве, – возведение индивидуальных жилых домов. Отметим, что Минская область в последние годы в этом секторе в числе лидеров. Только в Столбцах в новом районе для нуждающихся представлено около 60 земельных участков.