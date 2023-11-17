Прямой эфир

В Минской области построят более 1 млн м² жилья

17 ноября 2023 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минская область остается лидером в республике по итогам строительства жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План на 2023 год – более одного миллиона квадратов. Продолжается и возведение объектов социального назначения. Только в этом году сдали два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Узде и Фаниполе, поликлинику в Минском районе и Несвиже, а также школу в агрогородке Сеница.

В Минской области построят более 1 млн м² жилья-1

В планах на 2024 год – школа в Солигорске и поликлинический корпус в Заславле. Ежегодно на эти цели направляют не менее 200 миллионов рублей.

Как продвигается стройка в Столбцовском районе, расскажет Ангелина Шигалева.

Одно из направлений, которое сейчас активно развивают в строительстве, – возведение индивидуальных жилых домов. Отметим, что Минская область в последние годы в этом секторе в числе лидеров. Только в Столбцах в новом районе для нуждающихся представлено около 60 земельных участков.

В Минской области построят более 1 млн м² жилья-4

Сейчас основное строительство ведется в Микрорайонах Северный-1 и -2. Здесь параллельно создается и инфраструктура: прокладывают дороги, электросети, водопровод. По этим благоустроенным территориям видно, что в районе заботятся о комфорте жителей.

Подробности в видеосюжете.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»
17 ноября 2023 14:59

В Минской области готовятся к республиканской благотворительной акции «От всей души»

В Минской области прошёл этап школьной олимпиады по финансовой грамотности
17 ноября 2023 14:50

В Минской области прошёл этап школьной олимпиады по финансовой грамотности

Каток у Дворца спорта готовится к открытию
17 ноября 2023 14:33

Каток у Дворца спорта готовится к открытию