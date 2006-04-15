В Минской области открывается сезон весенних региональных ярмарок

Первое масштабное мероприятие состоится 15 апреля в Солигорске. А 29 апреля богатые ярмарочные ряды раскинутся в центре Жодино и Молодечно.Особенностью ярмарок на Минщине станет не только широчайший ассортимент представленных товаров, но и значительное снижение торговых надбавок на них. В преддверии посевных и посадочных работ акцент будет сделан на продажу семян, саженцев, средств защиты растений, сельхозинвентаря. По сложившейся традиции ярмарки станут и яркими культурными событиями. На открытых площадках выступят лучшие самодеятельные коллективы и солисты столичного региона, будут организованы игровые и развлекательные программы, конкурсы, розыгрыши призов.