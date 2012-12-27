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В минских интернет-кафе вместо паспорта будут идентифицировать по видео и по sms

27 декабря 2012 06:53
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Новости Беларуси. В настоящее время идентификация пользователей в интернет-кафе и компьютерных клубах осуществляется только по документам  путем учета персональных данных (имя, отчество, фамилия, вид и номер документа, позволяющего идентифицировать личность его владельца, наименование органа, его выдавшего). Но уже примерно через месяц (с конца января) у посетителей интернет-кафе могут перестать спрашивать документы, удостоверяющие личность.

Как сообщает БелТА, владельцы интернет-кафе и компьютерных клубов смогут использовать альтернативные способы идентификации пользователей – с помощью технических средств фото-, видеофиксации или иным программно-техническим способом, включая SMS-сообщение, обеспечивающим сопоставление сетевых реквизитов пользователей с их персональными данными. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №1191 от 22 декабря 2012 года, которое вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

Способ установления личности пользователя хозяева коллективных пунктов пользования выберут для себя сами.

# общество # Компьютерные игры

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