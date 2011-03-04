В Минске задержан мошенник, убеждавший горожан оформить на себя кредит на бытовую технику или мобильные телефоны

Мужчина знакомился с будущими жертвами на железнодорожном вокзале. Аферист обещал, что сам будет платить по кредиту, а после исчезал.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

Подходя к незнакомцам (как правило, ими оказывались молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет), он представлялся успешным бизнесменом в области парфюмерии и косметологии. После чего плавно сводил разговор к своим временным материальным трудностям, а главное – к ошеломляющим будущим планам большого заработка.