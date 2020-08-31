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«В Минске такое происходит. Захотелось повторить». Подросток о том, зачем писал на стенах домов баллончиком

31 августа 2020 18:56
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Новости Беларуси. Парень по призыву Telegram-каналов рисовал ночью на стенах домов. А затем раскаялся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«В Минске такое происходит. Захотелось повторить». Подросток о том, зачем писал на стенах домов баллончиком-1

– Насмотревшись в Telegram-каналах, как в Минске такое происходит, как-то тоже бес попутал, можно сказать. Захотелось повторить. Больше нигде не рисовал.    
– То есть больше за тобой надписей никаких точно нет?  
– Точно никаких надписей нет, только вот эти были, оранжевым цветом, и все. И вину свою признаю, больше такого точно не будет.  

# Хулиганство # общество # Фотофакт

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